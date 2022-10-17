Терор не вдається, адже це робить нас тільки зліше, зазначив експерт.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо РФ б'є по Україні іранськими дронами-камікадзе. У Кремлі вирішили дотримуватися дурної тактики, яка точно не спрацює. Тому незабаром Путіну доведеться припинити удари дронами.

Такою думкою Жданов поділився в ефірі телемарафону.

"У них (генералів РФ - УНІАН) ситуація патова. Путін вимагає від них військових перемог, а вони розуміють, що на сьогоднішній день на фронті вони їх забезпечити не можуть. Відповідно вони застосовують будь-які сили і засоби для того, щоб створити хаос і паніку у населення. І, мабуть, в глибині душі вони сподіваються, що відсоток панічних настроїв повинен по їх ідеї рости. І ось цей турбуючий вогонь, це не ракети. Так, " шахіди "пролітають до Києва, ми сьогодні всі прокинулися від сирен і вибухів, як від ППО, так і від самих "шахідів". Але люди вже треновані, як би це цинічно не звучало, ми вже розуміємо, що робити. Де притулок, куди бігти, де тривожна валіза. Але цього не розуміють в РФ. Вони сподіваються, що відсоток панікерів буде рости, і тому я думаю, що такі атаки будуть продовжуватися", - розповів він.

Те, що зараз робить РФ, називається "веденням турбуючого вогню", пояснив Жданов. Іншими словами, Кремль просто намагається тримати українців у постійній напрузі. Удари припадають на ранок, коли люди їдуть на роботу. Це створює певну напруженість, однак планам РФ не судилося збутися. За словами Жданова, незабаром Путіну доведеться усвідомити дурість своєї задумки. І коли коефіцієнт успішності боротьби з дронами перевалить за 50%, атаки дронами припиняться, так як в РФ зрозуміють неефективність такого методу.

Нові атаки РФ: країна-агресор б'є по Україні дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ЗСУ на півдні збили майже 30 іранських дронів. Також вночі ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів.

Вранці рашисти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. В результаті удару стався вибух у житловому будинку, під завалами опинилися люди. Незабаром стало відомо про першу жертву. З-під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки, ще одну людину шукають.

Як пояснив експерт, росіяни модернізували іранські дрони, а тому вони стали небезпечнішими. Завдяки оновленому блоку точність "Shahed-136" значно підвищується.

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