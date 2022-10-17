Завдяки оновленому блоку точність "Shahed-136" значно підвищується.

Росіяни модернізували іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", замінивши систему наведення.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Як відомо, ці дрони мають інерційну систему наведення. Але в останніх збитих апаратах фіксувалися блоки управління ГЛОНАС. Завдяки цьому блоку точність "Shahed-136" значно підвищується. Раніше ефективна дальність їх застосування була приблизно 170-200 км, тепер же вона збільшена, за рахунок додаткового коригування", – пояснив Коваленко.

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За словами експерта, це все-одно не дозволяє управляти БПЛА в реальному часі і маневрувати. Також, зазначає Коваленко, через розміщення додаткового блоку зменшилася бойова частин – в "Shahed-136" з блоком ГЛОНАС вона близько 30 кг.

"Хотілося б окремо звернути увагу на те, що країна-терорист Росія, по суті, взяла участь у поліпшенні характеристик БПЛА іншої країни-терориста Ірану, за допомогою своєї системи ГЛОНАС", – зазначив він.

Коваленко зазначив, що на це варто звернути увагу міжнародним партнерам України та Ізраїлю.

Іранські безпілотники на озброєнні РФ

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у іранської сторони тисячу дронів-камікадзе. За даними української розвідки, в цілому Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників.

Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6. Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони для атаки на критичну інфраструктуру.

16 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети для війни в Україні.

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