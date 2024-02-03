Українські дрони долітають до Ярославля, Петербурга і Новгорода.

Більше мільйона квадратних кілометрів території Росії (без урахування анексованих Криму і Севастополя) знаходиться в зоні, вразливій для атак українських безпілотників.

Як підрахувала "Верстка", з вересня 2023 року ця територія збільшилася більш ніж на 300 тисяч квадратних кілометрів. У зоні ураження опинилися в тому числі Санкт-Петербург, Нижній Новгород і Ярославль:

Так, нагадує "Верстка", 20 вересня 2023 року дрон-камікадзе вперше долетів до Сочі. Він потрапив в резервуар з паливом на базі "Роснефті". Через два дні влада Туапсинського району також відзвітувала про знищення БПЛА на підльоті до Туапсе.

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У ніч на 18 січня безпілотник вперше долетів до Петербурга, а в ніч на 31 січня інший БПЛА впав на території заводу "Невський мазут".

"Петербург став шостим містом-мільйонником в зоні ураження. Раніше БПЛА долітали до Москви, Воронежа, Ростова-на-Дону і Краснодара. Також в зоні ураження знаходиться Волгоград", - зазначає видання.

Крім того, 29 січня перший безпілотник впав у Ярославлі. Він спробував атакувати нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС". А 31 січня БПЛА вперше долетіли до Нижегородської області. Повідомлялося, що два дрона були перехоплені південніше міста Кстово, приблизно в 20 км від Нижнього Новгорода. Як підкреслює "Верстка", це місце знаходиться приблизно в 800 км від найближчої точки на неокупованій території України.

Атаки українських БпЛа на Росію

У Росії цієї ночі безпілотники атакували відразу дві області - Бєлгородську і Волгоградську. В результаті влучання одного з дронів сталася пожежа на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереробка" - найбільшому виробнику нафтопродуктів в Південному федеральному окрузі РФ.

У ніч на 31 січня на території нафтопереробний завод "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі впав дрон. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

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