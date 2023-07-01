Зокрема, російські війська можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, а також спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України.

Російські війська навряд чи спричинять навмисну аварію на ЗАЕС, і Росія, ймовірно, використовує цю загрозу, щоб спробувати стримати український контрнаступ та підтримку Заходу для України перед майбутнім самітом НАТО.

Як зазначається у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), за попередніми оцінками аналітиків, російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, який до того ж може ще більше погіршити здатність Росії з укріплення окупації півдня України.

"Проте ймовірне знищення Росією дамби Каховської гідроелектростанції також негативно вплинуло на російські сили, тому не можна виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на ЗАЕС. Російські війська можуть здійснити кілька можливих радіаційних техногенних інцидентів на ЗАЕС, деякі серйозніші, ніж інші", - зазначають аналітики.

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Зокрема, як зазначають в ISW, російські війська можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному перетину його українськими військами.

"Російські війська також можуть спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, щоб зробити це важко", - зазначають аналітики.

Вони нагадують, що в Запорізькій області з червня по вересень переважають північні вітри, хоча прогнозовані напрямки вітру в районі після повідомленого терміну евакуації 5 липня включають дні переважно східних вітрів. Тож шлейф радіації від ЗАЕС безсумнівно вплине на російські сили в Запорізькій і Херсонській областях і, можливо, в Криму, при цьому вплине на російські сили більшою мірою, ніж на українські.

Крім того, зазначають в ISW, російські війська можуть здійснити техногенну "аварію", яка створить менший радіаційний радіус, з метою запобігти українському просуванню поблизу самої ЗАЕС.

Водночас, зазначається, що жоден із цих варіантів не принесе більшої військової користі для російських сил, ніж ймовірні наслідки, які вони спричинять.

"Україна, зі свого боку, не отримає жодної вигоди від виклику радіаційного інциденту на ЗАЕС... роблячи рспроби РФ створити умови для звинувачення України в такому інциденті абсолютно неправдоподібними, навіть якщо вона могла б зробити це без фізичної окупації заводу", - зазначають аналітики.

Зазначається, що, незважаючи на повідомлення української розвідки, ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські підрозділи залишають ЗАЕС або найближчу територію станом на 30 червня.

Загроза аварії на ЗАЕС - що відомо

Україна вважає цілком реальним сценарій, за якого Росія підірве окуповану нею Запорізьку АЕС, як уже сталося з греблею Каховського водосховища.

Зокрема, за даними розвідки, окупанти замінували ЗАЕС, розмістивши біля 4 з 6 енергоблоків техніку з вибухівкою, а також замінували ставок-охолоджувач.

При цьому в НАЕК "Енергоатом" зазначали, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

30 червня у ГУР повідомили, що рацівники "Росатому" на ЗАЕС отримали вказівку покинути Запорізьку атомну електростанцію до 5 липня.

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