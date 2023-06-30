Може трапитися локальна аварія, яка матиме ефект так званої брудної бомби, зазначили у Кабміні.

Спектр можливих аварій на Запорізькій АЕС величезний, один зі сценаріїв, до яких готується Україна, передбачає евакуацію населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, останніми днями росіяни посилили "вкиди" в інформаційне поле про те, що Україна проводить навчання із подолання наслідків на ЗАЕС тому, що сама готує провокації на станції.

"Вся відповідальність за будь-яку можливу подію на станції чи то в наслідок міни, чи то в наслідок підриву, несе Росія! Тому що ми, на жаль, не контролюємо станцію", - сказав він.

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Міністр пояснив, що наразі дійсно проводяться масштабні навчання з подолання можливих наслідків аварії на Запорізькій атомній станції, під час яких відпрацьовуються декілька сценаріїв.

"Спектр аварій величезний. Це можуть бути сценарії від дійсно великої події, яка зачіпатиме великі території, і в моделюваннях ми бачимо, що в певний день це зачіпає не тільки Україну, а і деяких наших сусідів. Також це можлива локальна аварія, яка матиме ефект так званої брудної бомби, яка покриє територію набагато меншу", - повідомив він.

Очільник міністерства зазначив, що на навчаннях опрацьовувалось оповіщення населення. Також відпрацьовувалась евакуація населення.

"Була залучена велика кількість працівників ДСНС та велика кількість техніки, яка моніторила радіацію, як вона рухається, і це все фіксувалося. Були залучені служби с точки зору усунення можливих наслідків, розглядалася евакуація певних населених пунктів, де рівень радіації може досягти критичних показників", - пояснив Галущенко.

Важливі новини щодо Запорізької АЕС - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після надзвичайної події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Якщо буде сприятлива ситуація з повітрям, то інформація дійде буквально через декілька хвилин.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

ГУР заявило, що до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, отримали вказівку покинути Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вже почали публічно звинувачувати Київ у начебто підготовці до теракту на ЗАЕС, попри те, що станція з березня 2022 року знаходиться під повним контролем російських загарбників. Крім того, повідомлялося, що супротивники замінували АЕС, у тому числі - ставок-охолоджувач.

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