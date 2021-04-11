За даними ЗМІ, на аудіозаписах зафіксовані голоси Дубинського і Гіркіна, яким пред'явлені звинувачення у справі про катастрофу рейсу MH17.

Нідерландська Телерадіокомпанія NOS опублікувала розшифровку нових аудіозаписів у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. На них фігурують головні підозрювані в збитті літака Сергій Дубинський та Ігор (Стрєлков) Гіркін.

Як повідомляють журналісти, переговори були перехоплені українськими спецслужбами та оприлюднені Міжнародною слідчою групою

У день авіакатастрофи, 17 липня, Дубинський заявляє, що має прямий контакт з Москвою, а також говорить про ракетну установку "Бук" на підконтрольній бойовикам території.

"Алло, Николаич, а куда нам эту красавицу сгрузить?"- каже Дубинський під час розмови з екс-підполковником російських ВДВ Олегом Пулатовим. І уточнює: "БМ? "Бук"?"

"Да, "Бук", "Бук", – повторює кілька разів Пулатов.

"А она (установка) на тягаче?"- запитує Дубинський.

"Надо поставить "Бук-М" в районе Первомайского", – каже Дубинський в іншій розмові з Пулатовим.

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Приблизно через півгодини після аварії Боїнга Дубинський дізнався від терористів, що вони нібито збили український винищувач.

"Мы на месте, уже одну "сушку" сбили", - каже в розмові з Дубінським Леонід Харченко (над ним зараз йде суд в Нідерландах).

"Молодцы, ай молодцы!" - хвалить проросійських найманців Дубинський.

Тільки через дві години він з'ясував, що замість "сушки" був збитий пасажирський літак і наказав Харченку терміново вивезти ракетну установку "Бук".

"До границы с Луганской областью. Довезти туда и возвращайтесь", - говорить він.

Після цього Гіркін на підвищених тонах наказує Дубинському знайти підрозділ, де був дислокований "Бук".

У публікації Нідерландських ЗМІ також наголошується, що Дубинський і його спільники могли не знати ціль, по якій випустили ракету, проте це не має значення для обвинувачення.

Аналіз переговорів також говорить про те, що вплив Росії на бойовиків Донбасі зростав. Москва була залучена у військово-стратегічні рішення, а терористи отримували від РФ засоби зв'язку, захищені від прослушки. Стверджується, що до поставок апаратури мало відношення ФСБ.

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Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Денис Прядко