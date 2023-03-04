Шляхи постачання української армії в районі східної "фортеці" стають все більш обмеженими.

Бахмут піддається атакам російських окупантів з трьох сторін. За останні 36 годин у місті підірвали два ключові мости, один з них — на основному маршруті постачання української армії.

Такою інформацією поділилися представники британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "Українська оборона донбаського міста Бахмут знаходиться під все сильнішим тиском, в місті і його околицях йдуть інтенсивні бої. Регулярні сили російської армії і групи "Вагнер" просунулися в північні передмістя міста, яке тепер є утримуваним Україною опорним пунктом, вразливим для російських атак з трьох сторін".

У британській розвідці додали, що оборону Бахмута зміцнили елітними частинами ЗСУ. Але за останні 36 годин у місті підірвали два ключові мости. Один з них розташовувався на головному маршруті постачання з Часового Яру. Експерти вважають, що тепер шляхи доставки ресурсів для української сторони стають все більш обмеженими.

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Ситуація в Бахмуті: актуальна інформація

Місто продовжує залишатися однією з найгарячіших точок на фронті. Східну "фортецю" обороняють вже понад дев'ять місяців. У свіжому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив наміри ворога оточити Бахмут.

Росія кинула на захоплення міста найдосвідченіші підрозділи "вагнерівців" і регулярні армійські частини. Бої в місті йдуть цілодобово, про що стало відомо в рамках візиту до Бахмута командувача Сухопутними військами ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського.

Експерти з Інституту вивчення війни (ISW) теж звернули увагу на підрив мостів. Вони вважають, що це зробили ВСУ в рамках можливої підготовки до контрольованого відходу з міста.

Вчора, 3 березня, "вагнерівці" атакували опорний пункт українських прикордонників у Бахмуті. Однак наші воїни здійснили вдалий маневр і відбили позиції назад.

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