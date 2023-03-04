При цьому окупанти не обов'язково зможуть швидко захопити місто у такому разі через підготовлене українцями укріплення околиць Бахмута.

Українські війська, ймовірно, створюють умови для контрольованого виходу з Бахмута Донецької області.

Як зазначається у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), бої за Бахмут розпочалися у травні 2022 року. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська підірвали два критично важливих мости в районі Бахмута - один через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та один уздовж траси Хромове - Бахмут на заході міста.

"Превентивне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід", - йдеться у звіті.

Відео дня

Як нагадали аналітики, 28 лютого радник президента України Олександр Роднянський заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті. За його словами, Україна укріпила територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, російські війська не обов’язково зможуть швидко захопити все місто.

"Якщо українське військове командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і повідомлень про дії українських військових, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", - зазначають аналітики.

Бої за Бахмут: що відбувається в місті

Оборона Бахмута триває вже кілька місяців. Там точаться жорсткі бої, околиці встелені трупами окупантів, зокрема "вагнерівців". Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія під Бахмутом щоденно втрачає по 500 військових.

Вчора ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що місто майже повністю оточене і залишилась лише одна вільна дорога для ЗСУ. Водночас одному із підрозділів тактичної аеророзвідки наказали залишити Бахмут. Військові обороняли місто упродовж 110 діб.

За даними СNN, в ніч на 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута.

Секретар РНБО Олексій Данілов заспокоїв українців, заявивши, що Україна знає, як діяти у цій ситуації навколо Бахмута. При цьому він наголосив, що ситуація у місті важка.

Вас також можуть зацікавити новини: