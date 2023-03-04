Тим часом російські окупанти не полишають спроб оточити Бахмут.

За добу українські захисники відбили понад 150 атак противника, тим часом російські окупанти не полишають спроб оточити Бахмут.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника", - у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області, райони 11 населених пунктів на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області.

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На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе - Донецької.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

У Генштабі також наголосили, що на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут.

"Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу Авдіївки та ще 8 населених пунктів, а також здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Війна в Україні: актуальні новини

Основні зусилля окупантів зосереджені на Донбасі. РФ намагається оточити Бахмут. За даними аналітиків ISW, Українські війська, ймовірно, створюють умови для контрольованого виходу з Бахмута.

Тим часом Україна чекає важку техніку від партнерів, а у ЗМІ все частіше з'являються чутки та заяви щодо масштабного контрнаступу українських сил.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібно ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ і визволення окупованих Росією територій.

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