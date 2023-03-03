Також вони зупинили спробу прориву до одного з населених пунктів.

Українські прикордонники на східному фронті ліквідували три десятки росіян та перехопили дрон.

Крім того, як повідомляє Державна прикордонна служба України, вони відбили позиції.

У Бахмуті під прикриттям артилерії "вагнерівці" атакували опорний пункт українських прикордонників. Захисники здійснили вдалий маневр та розпочали стрілецький бій, який тривав до темряви. Внаслідок дій прикордонників позиції вдалось відбити.

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Крім того, у Донецькій області вони зупинили спробу прориву росіян до одного з населених пунктів. Прикордонники-мінометники "ловили" малі стрілецькі групи противника під час їхнього пересування. Остаточно ліквідовували штурмовиків зі стрілецької зброї.

"Луганщина. Прикордонники приземлили ворожий коптер. Дрон дістався захисникам неушкодженим, тож тепер допомагатиме знищувати окупантів", - зазначають у ДПСУ.

Війна в Україні

За останню добу українські воїни ліквідували 765 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 151 тис. 370 осіб.

Українські захисники відбили наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках фронту.

В районі Єнакієвого Донецької області українські зенітники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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