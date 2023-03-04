Віктор Хоренко також обговорив забезпечення бійців.

Східну "фортецю" Бахмут, яку ЗСУ обороняють вже понад вісім місяців, відвідав командувач ССО України бригадний генерал Віктор Хоренко.

Про це повідомив прес-центр Сил спеціальних операцій ЗСУ в офіційному Telegram-каналі і опублікував фото візиту. Командир перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут і виконують завдання на території Донецької та Луганської областей. Він ознайомився з обстановкою на місцях бойових дій і обговорив забезпечення бійців.

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", — заявив Хоренко.

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За його словами, в поточних умовах оборони міста вкрай важлива комунікація між усіма ланками в структурі ССО. Якщо вчасно реагувати на запити солдатів, то і результат на полі бою буде максимально ефективним.

Ситуація в Бахмуті: остання інформація

Як повідомили у свіжому зведенні від Генштабу ЗСУ, рашисти не залишають спроб оточити східну "фортецю", яку українські захисники обороняють титанічними зусиллями.

Вчора, 3 березня, місто відвідав командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. В рамках візиту повідомлялося, що ситуація в Бахмуті надзвичайно складна. Ворог кинув на захоплення міста найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера" та російські регулярні війська.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що ЗСУ можуть готуватися контрольовано вийти з Бахмута. Українські війська підірвали два критично важливих мости в районі східної "фортеці".

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