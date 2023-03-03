Ситуація на цій ділянці фронту вкрай важка, однак військове керівництво України пліч-о-пліч із ЗСУ протистоїть російській агресії.

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський вдруге за тиждень приїхав у найгарячішу ділянку фронту - до українського міста Бахмут, куди нещодавно військове командування відправило підкріплення.

Раніше генерал вже навідувався до військових 25 лютого. Не минуло й 7 днів, як військове керівництво України вирішило знову підтримати ЗСУ у протистоянні російській навалі. Подробиці візиту повідомила прес-служба Сухопутних військ

"В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту", - йдеться в публікації.

Відео дня

У Сухопутних військах уточнили, що ситуація під Бахмутом вкрай складна - росіяни не полишають спроб окупувати місто та накопичують ресурси. Наразі у зіткненнях із ЗСУ окупанти задіяли найсильніші підрозділи ПВК "Вагнер", а також російські регулярні частини. Бої йдуть майже цілодобово.

"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму", - резюмували там.

Сирський про ситуацію в Бахмуті

Нагадаємо, що 28 лютого командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію в Бахмуті міжнародним ЗМІ. За його словами, ворог зазнає суттєвих втрат, але не полишає спроб "зламати" оборону ЗСУ. Для цього військове командування РФ задіяло найкривавіших зі своїх найманців - учасників ПВК "Вагнер". Однак це не лякає українських титанів фортеці "Бахмут".

Сьогодні стало відомом, що на тлі великих втрат серед "вагнерівців" під Бахмутом особисте звернення до лідера України Володимира Зеленського записав засновник формування Євген Пригожин. Він заявив, що місто оточене й для ЗСУ залишилася лише одна вільна дорога.

Вас також можуть зацікавити новини: