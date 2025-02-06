Інформація про постраждалих не надходила.

Російські окупаційні війська завдали удару по Київському району Харкова. Дрон поцілив по одному з найбільших ринків Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, сталося загоряння торгових павільйонів. У мережі пишуть, що йдеться про ринок "Барабашово".

Інформацію про удар також підтвердив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Яциченко у коментарі Новини.LIVE. Він зазначив, що РФ намагалася знищити цей ринок ще у 2022 році.

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За словами Яциченка, удару було завдано приблизно в 23:30 5 лютого.

"Пошкоджено найбільший ринок у місті Харкові, який не встиг оговтатися від обстрілів 2022 року. Пошкоджено багато рядів. Наразі відомості про постраждалих осіб відсутні", – розповів він.

Оновлено 01:06: Росія вдруге за ніч вдарила по Харкову. За даними мера міста Ігоря Терехова, новий удар прийшовся по Холодногірському району. Деталі зʼясовуються.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 5 лютого російська армія завдала по Одеській області ракетного удару. Повідомлялося, що загинув чоловік, ще одна людина – у лікарні.

В Одеській обласній прокуратурі розповіли, що збройні сили РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Південне. Загинув 39-річний місцевий житель. Крім того, поранення отримав 19-річний хлопець.

У ніч на 5 лютого Росія завдала авіаційного удару по Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Російська армія вбила двох людей.

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