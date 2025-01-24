У 3-й штурмовій кажуть, що росіяни прагнуть форссувати річку Оскіл на північний схід від Ізюма.

Росіяни намагаються прорватися до селища Борова на Харківщині, аби створити плацдарм для наступу на сам Харків. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, цей напрямок зараз є пріоритетним для росіян на Харківщині.

"Ворог використовує шалену кількість сил та засобів – особливо fpv та скиди - за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками. Вони мають задачу забезпечити просування російської піхоти на цьому напрямку", – написав Жорін у своєму Телеграмі.

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Військовий зауважив, що агресор зараз "дуже активно" масштабує підрозділи дроноводів.

"Наш підрозділ вперше стикнувся аж з такою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі скидами, і мають fpv та мавіки для скидів просто в необмеженій кількості", – каже Жорін.

За словами офіцера, російські оператори дронів намагаються вражати будь-яку ціль, яка потрапляє в поле зору – піхоту, техніку, елементи фортифікацій, влаштовують дронові засідки на логістичних маршрутах.

"Звісно, ми шукаємо способи боротьби і маємо певні успіхи – проте ситуація на напрямку зараз досить складна", – резюмує Жорін.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни не припиняють спроб наступу на Покровськ. Аби збільшити шанси на просування, окупанти просочуються, користуючись поганою погодою, зокрема, туманом.

Також ми розповідали, що ситуація біля населеного пункту Велика Новосілка Донецької області залишається "складною". Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов каже, що ЗСУ намагаються не допустити оточення підрозділів у селищі, "і щодо цього є певні плани".

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