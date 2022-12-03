Це найбільший морг у Донецькій області, коментують у міськраді.

Росія побудувала в захопленому Маріуполі неподалік від центру U-подібний комплекс, який росіяни, найімовірніше, використовують в якості військової бази.

Таким чином, росіяни продовжують зміцнювати місто від можливого контрнаступу ЗСУ, пише BBC з посиланням на супутникові дані Maxar.

На даху комплексу розмістили величезні написи "Армія Росії" і "За маріупольців" у кольорах російського прапора.

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Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що це не військова база, а великий морг. Його замаскували під діагностичний центр.

"Це найбільший морг в Донецькій області", - коментує Андрющенко.

На інших знімках зображено міське кладовище, яке продовжує розширюватися і охоплює все більше території. "Останніми місяцями російські війська виносять трупи зі зруйнованих будівель і відвозять їх для поховання", - зазначають журналісти.

Минулого місяця на кладовищі підрахували 1500 виритих могил.

А навколо зруйнованого російськими авіабомбами Маріупольського драмтеатру досі встановлено великий захисний екран.

Ситуація в Маріуполі

Знімки з'явилися на тлі повідомлень про те, що Росія повільно нарощує свої оборонні позиції в Маріуполі.

Минулого місяця легітимна влада Маріуполя заявила, що російські окупанти використовують два міські заводи для виробництва "зубів дракона" — бетонних блоків, призначених для уповільнення просування бронетехніки та іншої техніки противника.

Місто має стратегічне значення для Росії, будучи частиною її "сухопутного коридору", що зв'язує Росію з окупованим Кримом.

Окупанти позбавили місто води, електро- та газопостачання. На тлі морозів Маріуполь знову опинився на межі нової гуманітарної катастрофи.

За підрахунками міськради, щотижня в Маріуполі помирають близько 150 цивільних.

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