Окупанти знову розквартировуються у порожніх будинках та квартирах маріупольців.

Після відступу російських окупантів із Херсона у Маріуполі стрімко збільшилась присутність російських військових і "днрівців".

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, якщо раніше вони рухались повз місто, то нині прибувають і зупиняються безпосередньо в Маріуполі.

Андрющенко розповів, що окупанти поселяються в порожніх будинках та квартирах маріупольців. Також спостерігається зростання руху військових колон як з технікою, так і з боєкомплектами.

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"Щонайменше двічі на день колони в 40-60 вантажівок рухаються з напрямку Мангуш на виїзд в бік Волновахи/Донецька. Також збільшується кількість техніки, що залишається в місті. Частково паркують за звичкою безпосередньо в житлових кварталах, неподалік власного розміщення", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зауважив, що після Херсона Маріуполь перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу російських загарбників.

Звільнення Херсона - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. У російській армії основною причиною своєї втечі назвали проблеми з постачанням.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Цього ж дня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Тим часом у соціальних мережах поширювалися фото й відео, на яких можна побачити жителів Херсона із прапорами України та українських військових на вулицях міста.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі українські війська перебувають на підступах до Херсона, у місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки цього дня Україна повертає Херсон. За словами президента, "залишається ще зовсім трохи" і ЗСУ увійдуть в місто.

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