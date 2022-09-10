Зокрема наступальні дії російських загарбників відбиті у таких населених пунктах - Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили наступ окупантів в районах 8 населених пунктів по всій лінії фронту.

Як йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Як зазначають у Генштабі, ворог веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій українських підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою переміщує свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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"Сили оборони (України) успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка", - наголошується у зведенні.

При цьому, протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах.

Зокрема, від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

Крім того, противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на різних напрямках.

Зокрема, на Сіверському напрямку - окупанти завдали ударів неподалік Білопілля та Линового Сумської області, а на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка.

Також, на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка, а на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка та Спірне.

Крім того, на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе, а на Авдіївському напрямку – біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського.

Разом з тим, на Новопавлівському напрямку завдали ударів поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки.

На Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новопіль та Времівка.

Ще на Південнобузькому напрямку гатили в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомирівка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад двадцять населених пунктів.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З метою підтримання військ збройних сил Республіки Білорусь у боєготовності вчергове продовжено термін навчань.

Як писав УНІАН, ЗСУ на різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Цього ж дня стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ, що в Харківській області.

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