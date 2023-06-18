Росіяни обстріляли місто Білопілля з артилерії.

Російські окупанти вчергове обстріляли Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули батько з дитиною

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, ворог вдарив по місту з артилерії.

"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Білопілля загинули цивільні особи - батько і син", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, що загиблому хлопчику було чотири роки. Вони із батьком під час обстрілу центру Білопілля перебували на вулиці. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що загиблим виявився 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко.

За даними МВС, оперативник та його 4-річний син отримали несумісні із життям травми.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють прикордонні громади Сумщини, зокрема з мінометів, артилерії та дронів.

Зокрема, цієї ночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано 59 вибухів у 6 громадах. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки.

За даними Генштабу ЗСУ, цієї доби росіяни завдали понад 40 авіаційних ударів по Україні та здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені цивільні, серед них - діти. Також пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, зруйновані та пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.

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