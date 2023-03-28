Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних.

Російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю, унаслідок чого постраждала одна людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.

"Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загоряння господарчої споруди. Також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок", - повідомив Єрмак.

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Керівник ОП зауважив, що внаслідок цього удару постраждала одна людина.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", - написав він.

Нічна атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 27 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та керованими авіаційними бомбами. Атака "Шахедів" здійснювалась із північного та південно-східного напрямку.

Також винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що Сили оборони знищили 14 з 15 ударних дронів "Shahed", запущених Російською Федерацією. Зокрема, над Києвом збито 12 дронів.

Також у Дніпропетровській області вночі збито два дрони "Shahed", ще один влучив у приватне підприємство.

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