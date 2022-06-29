Росія продовжує обстріли прикордонних територій Сумщини.

Білорусь перевіряє можливості щодо мобілізації в окремих регіонах.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у оперативному зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

"На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами Республіки Білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів", - інформують у Генштабі.

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

Як повідомляв УНІАН, у період з 28 червня по 16 липня у Гомельській області Білорусь планує проведення військових зборів з військовозобов’язаними. У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: