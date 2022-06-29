Путін змусив Лукашенка перекинути не тільки війська до кордону з Україною, а й два батальйони відправити в район Сувальського коридору.

Білорусь намагається ухилитися від участі у війні максимально, Олександр Лукашенко маневрує.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

Путін змусив Лукашенка перекинути не тільки війська до кордону з Україною, а й два батальйони відправити в район Сувальського коридору.

"Вони маневрують військами, вдають приховану мобілізацію. Але ми бачимо, що за майже три місяці вперше відкрили білоруський повітряний простір - завдають ударів по нас. З іншого боку, Росія вивозить посилено з Білорусі боєприпаси, тому що у них (росіян - УНІАН) вони закінчуються. Якщо вони за добу випускають 45 тисяч снарядів, такими темпами навіть РФ не може воювати. А якщо ти збираєшся напасти, то навряд чи будеш вивозити (боєприпаси - УНІАН), які зазвичай ввозяться", - сказав Арестович.

Водночас він зазначив, що сигнали суперечливі: "Наша розвідка говорить, що навіть якщо білоруси захочуть напасти, це мінімум кілька тижнів на підготовку, на приведення військ у бойову готовність. Питання: що вони будуть робити на кордоні, після того, як перетнуть? І чи буде у них така ж мотивація відчайдушно боротися за путінські інтереси?"

"Вони дуже не хочуть втягуватися, тому що розуміють, що рішення незворотне", - припустив Арестович.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

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