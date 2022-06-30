У військкомах запевняють, що відправляти білорусів на війну не збираються.

Військовозобов'язані чоловіки Гомельської області Білорусі, яка межує з Україною, останні кілька днів отримують повістки з викликом до місцевих військкоматів.

Як пише сайт "Зеркало", про це розповіли жителі низки міст регіону. Вони уточнюють, що повістки вручаються на роботі в таких містах як Світлогорськ, Річиця, Мозир, Жлобин, Єльськ, Хойники та інші. До військкоматів кличуть навіть тих, хто не має за плечима досвіду військової служби, а також "непридатні" призовники.

Причину виклику в повістках не вказують, проте нагадують про кримінальну відповідальність за її ігнорування.

Що кажуть військовозобов'язані

Як розповів один з жителів Жлобина, який раніше служив в ракетних військах, у військкоматі виклик пояснили навчаннями з мобілізації. "Відразу після відмітки про явку відпустили додому. І так з усіма, кому прийшли повістки", - говорить він.

"Збори пов'язані з навчаннями в Гомельській області, власне кажучи, тому мене і викликали. Формують команди з тих, що вже відслужили. Поки на даному етапі все спокійно, зібрали команду - і по домах. Тобто тут терміновості ніякої немає, просто переконатися, що все на місці", - розповідає Євген з Хвойників.

Схожі історії розповідають і інші військовозобов'язані.

Журналісти з'ясували, що повістки отримують й жителі інших регіонів Білорусі - Гродненської, Могилевської та Вітебської областей, а також Мінська.

"Прислали [повістку] на роботу, факсом, додому оригінал не прийшов, віддали у військкоматі. Таких, як я, було близько десяти осіб. По одному викликали в кабінет, спілкувалися з представником військової частини, за якою, як я думаю, ми закріплені. Уточнювали особисті дані, звіряли фото. Перевіряли, чи не змінилися розміри одягу і взуття, уточнювали військову спеціальність. Після бесіди просто сказали їхати на роботу", - розповів Максим, офіцер запасу з Мінська.

"Я не з'явився, але дзвонили з військової частини, куди прикомандирований, розповідали про обов'язки на випадок мобілізації. Хто з'явився, возили безпосередньо по частинах. Раніше такого ніколи не було. Максимум бесіда у військкоматі", - описав свою історію Дмитро з Бреста.

Як пояснюють те, що відбувається співробітники військкоматів

Журналіст видання подзвонив у військкомати Гомельської області під виглядом звичайного громадянина і розпитав його співробітника про те, що відбувається. Той розповів про мобілізаційні заходи й запевнив, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає".

"Можете не хвилюватися. Просто приїжджають військовозобов'язані. Кожен чоловік до 50 років стоїть на військовому обліку. Вони приїжджають на пункт попереднього збору військовозобов'язаних, звіряють облікові дані і все - їх відпускають додому... Можете не хвилюватися і не переживати. Все добре, ми мирна країна", - заявив співробітник військкомату. На уточнююче запитання про ракети, що летять в Україну, співрозмовник сказав, що вперше про це чує.

Черговий ще одного військкомату повідомив про планові мобілізаційні навчання. На питання про їх тривалість він відповів наступне: "Якщо мобілізаційні, то вони вже закінчуються практично. Якщо територіальної оборони, то вони десь до 10-15 липня триватимуть. Але це ви краще уточнюйте в тому військкоматі, з якого прийшла повістка".

Як повідомляв УНІАН, в період з 28 червня по 16 липня в Гомельській області Білорусь проводить військові збори з військовозобов'язаними. У Генштабі не виключають проведення демонстративних і провокаційних дій підрозділами Збройних сил Білорусі в прикордонних з Україною районах і ведення розвідки.

Також Генштаб попередив, що в Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації населення.