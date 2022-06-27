Очікується продовження авіаційних і ракетних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

У Генштабі не виключають провокацій з боку білоруських військ у прикордонних з Україною районах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18: 00.

"На Волинському і Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій і характеру діяльності наших військ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі очікують продовження авіаційних і ракетних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

"В черговий раз закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - закликали у відомстві.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи та веде розвідку.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

18 червня 2022 року військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що Білорусь готується до війні проти України.

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