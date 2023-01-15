Українців закликали не поширювати недостовірну інформацію.

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, у Соледарі Донецької області тривають бої з російськими загарбники.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, деякі люди намагаються використати інтерес до ситуації та встигнути заробити на ній популярність або гроші.

"Я нагадую, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ на кшталт "взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо" є злочином(ст. 114-2 ККУ), якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами", - нагадала Маляр.

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Вона підкреслила, що оприлюднення інформації про переміщення ЗСУ працює на ворога і шкодить українським військовослужбовцям.

"Тож, що оприлюднив Генштаб по Соледару сьогодні? Минулої доби підрозділи Сил оборони України ВІДБИЛИ атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, СОЛЕДАР, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області. На Бахмутському напрямку ОБСТРІЛЯНО ПОЗИЦІЇ наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, СОЛЕДАР, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області. Якщо простою мовою - ТРИВАЮТЬ БОЇ", - додала Маляр.

Бої за Соледар: останні новини

Російські загарбницькі війська продовжують штурмувати місто. Вони вже багато разів оголошували про нібито його взяття, однак бої тривають.

Водночас між російським Міноборони та ПВК "Вагнера" все частіше виникають конфлікти. Євген Пригожин заявив, що його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу".

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, російські загарбники зазнали величезних втрат, оскільки обрали неправильну тактику.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що російські військові там "по суті, по тілах своїм наступають".

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