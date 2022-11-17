У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи.

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на лівому березі в Херсонській області.

Як повідомили у Генеральному штабі, це сталося після ураження окупантів Збройними Силами України.

"У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій", – йдеться в повідомленні.

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У самій Каховці, інформують військові, російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Ситуація на лівому березі в Херсонській області

Як писав УНІАН, росіяни відступили з правобережжя Херсонської області. 11 листопада українські військові зайшли в обласний центр, було оголошено деокупацію міста. Загалом впродовж останніх днів на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів в Херсонській і Миколаївській областях.

Водночас росія перенесла воєнне командування в окуповане місто Генічеськ. Британська розвідка пояснювала, що це пов'язано із тим, що місто розташоване поза зоною досяжності української артилерії.

За повідомленнями Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці тим часом зменшується кількість особового складу російських військових.

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