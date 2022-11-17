Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на лівому березі в Херсонській області.
Як повідомили у Генеральному штабі, це сталося після ураження окупантів Збройними Силами України.
"У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій", – йдеться в повідомленні.
У самій Каховці, інформують військові, російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.
Ситуація на лівому березі в Херсонській області
Як писав УНІАН, росіяни відступили з правобережжя Херсонської області. 11 листопада українські військові зайшли в обласний центр, було оголошено деокупацію міста. Загалом впродовж останніх днів на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів в Херсонській і Миколаївській областях.
Водночас росія перенесла воєнне командування в окуповане місто Генічеськ. Британська розвідка пояснювала, що це пов'язано із тим, що місто розташоване поза зоною досяжності української артилерії.
За повідомленнями Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці тим часом зменшується кількість особового складу російських військових.