На двох напрямках супротивники намагаються покращити тактичне положення, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти зосередилися на спробах повного захоплення Донецької області та зазнають великих втрат.

Ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00. "Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають", - розповіли у Генштабі.

Зазначається, що також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку.

Відео дня

Крім того, на Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

"Разом з тим російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

На сході України вже не один місяць тривають запеклі бої, ворог, зокрема, намагається взяти під контроль Бахмут і Соледар та зазнає великих втрат.

За даними українського Міноборони, у Соледарі підступи до позицій наших воїнів всіяні тілами окупантів.

11 січня у відомстві поділилися, що у місті продовжуються важкі бої, і супротивники після серйозних втрат здійснили заміну своїх окупаційних підрозділів. В Міноборони зазначили, у ворожих лавах збільшилося число "вагнерівців".

Варто зазначити, що станом на сьогодні на нашій землі вже ліквідували приблизно 112 тисяч 960 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: