Майже 500 окупантів відправилися до пекла за минулу добу.

Захисники України оновили втрати Росії, яка відправляє на війну проти нашої країни своє "гарматне м'ясо". Так, за минулу добу ворог втратив ще 490 військових.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що з 24.02.22 по 11.01.23 РФ втратила близько 112 тисяч 960 окупантів. Також ЗСУ знищили багато ворожої техніки.

РФ втратила:

Відео дня

танків ‒ 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,

артилерійських систем – 2078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засобів ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),

крилатих ракет ‒ 723 (+0),

кораблів /катерів ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 184 (+1).

Втрати і нові провали РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що провальний штурм "вагнерівцями" промзони Соледара потрапив на відео. Рашисти намагаються захопити місто, але і така атака не по зубах. Також у ЗСУ розповіли про велику проблему РФ. Виявилося, що країна-агресор почала все частіше запускати ракети по Україні з акваторії Азовського і Каспійського морів, оскільки їх ракети не долітають до цілей, а падають на голови самих же росіян. Таким чином РФ намагається уникнути репутаційних втрат.

Вранці 11 січня в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки росіян близько 13 населених пунктів і потужно вдарили по ворогу. Зокрема, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника.

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