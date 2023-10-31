Внаслідок цих недбалих атак росіяни втрачають до 70% особового складу цих підрозділів.

Росіяни кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки загони піхоти "Шторм-Z", знищуючи їхній особовий склад на 40-70% за лічені дні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), штурмові підрозділи "Шторм-Z" складаються переважно із штафників та в'язнів. Цю піхоту російське командування застосовує у лобових атаках Авдіївки.

30 жовтня речник таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська готуються до проведення "м'ясних атак" під Авдіївкою і тренують підрозділи "Шторм-Z" для майбутніх штурмів без спорядження і техніки.

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Російський "воєнкор", який нібито перебуває на цьому ж напрямку, стверджував, що "м'ясні атаки" - це штурм без артилерійської підтримки. За його словами, коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший "воєнкор" стверджував, що штурмові загони "Шторму-Z" на Авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу. Крім того, ці штурмовики мають погану підготовку.

Як стверджує російське джерело, підрозділи "Шторму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

Обидва "воєнкори" відзначили відсутність належної артилерійської підтримки російських атак і контратак. Один з них заявив, що ці фактори призводять до того, що підрозділи "Шторму-Z" перетворюються на "сміття", не досягнувши значних результатів.

Авдіївка - останні новини з гарячого напрямку

Раніше начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що найближчими днями під містом Авдіївка (Донецька область) окупанти поновлять спроби штурмів. За його словами, наразі росіяни перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад.

З 10 жовтня на Авдіївському напрямку було знищено вже шість російських літаків. Крім того, на Таврійському напрямку за добу українські військові ліквідували ще майже 530 російських терористів.

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