За його словами, штурмові загони в'язнів та штрафників кидають у лобові штурми без прикриття.

Інструктор російських загонів "Шторм-Z" Святослав Голіков визнав, що їх "сточують під нуль" під час так званих "м'ясних штурмів" Авдіївки.

Як заявив Голіков у своєму каналі "Філолог у сірій зоні", ці загони, які складають із штрафників та в'язнів, зазнають величезних безповоротних втрат без досягнення будь-якого результату.

"Штурмові загони "Шторм-Z" на Авдіївському напрямку та південному флангу Бахмута буквально за кілька днів активних дій сточуються практично під нуль. У середньому, рівень безповоротних втрат варіюється від 40 до 70%, а санітарні, відповідно, складають 30-60% особого складу", - заявив Голіков.

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Інструктор окупантів каже, що втрати настільки високі через низку факторів, зокрема відсутність належної підготовки, проблеми з артилерійською підтримкою штурмів, відсутність ефективної практики евакуації поранених та інші нюанси.

"Поєднання вищезгаданих факторів призводить до регулярного розмотування штурмових загонів у хлам без досягнення ними хоча б якихось значних результатів", - зазначив Голіков.

М'ясні штурми Авдіївки

Нагадаємо, раніше ISW заявляв, що росіяни кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки загони піхоти "Шторм-Z", знищуючи їхній особовий склад на 40-70% за лічені дні.

Російський "воєнкор", який нібито перебуває на цьому ж напрямку, стверджував, що "м'ясні атаки" - це штурм без артилерійської підтримки. За його словами, коли два російські полки проводять "м'ясні атаки" пліч-о-пліч, стик між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Як стверджує російське джерело, підрозділи "Шторму-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку із сусідніми підрозділами і, як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

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