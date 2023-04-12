В якості "гарматного м'яса" продовжують використовувати найманців ПВК "Вагнер".

Міністерство оборони Російської Федерації намагається звести до мінімуму свої втрати серед кадрових військових. Для цього в якості "гарматного м'яса" для захоплення Бахмута в Донецькій області використовують найманців ПВК "Вагнер".

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що в Міноборони РФ підтвердили використання "вагнерівців" як основної сили для захоплення Бахмута. При цьому невказані підрозділи ВДВ армії Росії знаходяться на флангах на північ та південь від міста-фортеці. Експерти вважають, що їх використовують тільки для утримання флангів.

Відзначається, що в Москві використовують найманців "Вагнера" для захоплення Бахмута, при цьому втрати кадрової армії зводяться до мінімуму. Аналітики вказали, що в разі захоплення українського міста-фортеці Міноборони РФ привласнить перемогу собі.

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Бої за Бахмут -останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни на Бахмутському напрямку продовжують спроби вести наступальні дії, щоб взяти під повний контроль Бахмут. При цьому окупанти вели безуспішні наступи біля населених пунктів Григорівка та хромове.

У свою чергу начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський заявив, що загарбники використовують десантників в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Крім того, засновник російської ПВК"Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито захоплення понад 80% Бахмута. Водночас спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував твердження Пригожина. За його словами, росіяни таким чином намагаються показати хоч якусь перемогу в місті, яке намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

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