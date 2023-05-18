В боях знищено 130 окупантів, 145 - поранено.

За добу Збройні сили України просунулися на Бахмутському напрямку від 150 до 1700 метрів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"487 разів ворог наносив удари ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбулося 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень. В ході боїв наші підрозділи продовжують просуватися на флангах на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів", - розповів він.

За словами Череватого, коли "окупантам добряче насипають", вони вимушені тікати з поля бою, хоча і докладають максимум зусиль, щоб оборонятися.

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Ситуація під Бахмутом - головне

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу тут відбулось 36 бойових зіткнень. Бахмут та Мар’їнка на Донеччині залишаються в епіцентрі бойових дій.

Інститут вивчення війни вранці 18 травня констатував, що російські окупанти на тлі обмежених контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку втрачають ініціативу на цій ділянці фронту.

Станом на вчора, 17 травня, ЗСУ просунулися ще до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку в рамках оборонної операції. При цьому українські захисники не втратили раніше звільнені у передмісті 20 квадратних кілометрів.

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З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Вибухи прогриміли, зокрема, у Києві, Одесі, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Над столицею вдалося знищити усі крилаті ракети ворога.

Генштаб, своєю чергою, уточнив, що протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Водночас українські воїни б'ють по самих загарбниках. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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