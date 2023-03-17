Україна втрачає "на порядок менше".

Росія втрачає в Україні до 1500 осіб на добу під час наступів, переважно під Бахмутом.

Про це повідомив у Twitter провідний військовий журналіст The Guardian Ден Саббах із посиланням на високопоставлене джерело в НАТО.

За словами співбесідника, росіяни втрачають щодня "1200, 1300 і навіть 1500" осіб, а співвідношення вбитих і поранених становить один до трьох. Водночас Україна втрачає "на порядок менше".

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Однак чиновник НАТО не готовий прогнозувати, скільки триватимуть бої за Бахмут. Він додав, що лінія фронту у місті проходить річкою, яка стала "зоною смерті". Наразі тривають важкі інтенсивні бої, хоча самі обстріли йдуть на спад.

За його оцінкою, поки немає жодних ознак того, що ЗСУ можуть змусити залишити Бахмут. Однак навіть у цьому випадку "на заході є оборонні висоти, куди ЗСУ можуть відступити у разі потреби".

Джерело зазначає, що ЗСУ витрачають боєприпаси швидше, ніж промисловість Заходу їх виробляє. Водночас зараз немає жодних ознак постачань Китаєм Росії летальної зброї, хоча ця тема "не знята з обговорення".

Чиновник НАТО додає, що росіяни побоюються початку контрнаступу ЗСУ на південь від Запоріжжя або на північ від Луганська. Він впевнений, що "перше півріччя критично важливе для України для навчання (військових) та нарощування потенціалу".

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, втрати РФ серед особового складу сягнули 163 320. З них 760 загарбників ліквідовано за останню добу.

Сьогодні, 17 березня, російські війська безуспішно наступали на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському напрямках, вони не залишають спроб захопити місто Бахмут.

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