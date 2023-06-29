У результаті в полон взято одного загарбника.

Українська армія продовжує просуватися на Бахмутському напрямку. Командувач Східного угрупування ЗСУ Сирський показав зачистку позицій окупантів бійцями 2-го механізованого батальйону 22 ОМБр.

Вказується, що у результаті в полон взято одного загарбника.

"Бахмутський напрямок. Внаслідок вдалих штурмових дій військовослужбовців 2 механізованого батальйону 22 ОМБр були зачищені позиції противника та захоплено в полон окупанта", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сирського.

На кадрах видно, як військовослужбовці ЗСУ спершу гатять по окопах росіян гранатами, просуваючись у бік противника. Невдовзі група загарбників покидає позиції, але "двохсотяться". Вижити вдалося росіянину, якого в той же момент взяли в полон.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

Станом на 28 червня Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і мали успіх під Бахмутом.

Зокрема, підтверджено здобуття контролю над Курдюмівською дамбою. Також ЗСУ закріплюються в районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки.

Ввечері заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах.

Окремо з'явилась підтверджена незалежними аналітиками інформація про просування українського війська на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Щоправда, експерти ще з'ясовують усі деталі щодо цього.

За підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ вбитими виявилися у 8 разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії, зауважила раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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