За його словами, українські воїни впевнено просуваються, а росіяни відступають.

Росіяни швидше "здають" Херсон, ніж намагаються його втримати будь-якою ціною.

Як свідчить нове аудіоперехоплення розмови бойовика з "ЛДНР", окупанти готуються тікати з Херсона, як тільки Збройні сили України підійдуть до міста.

Окупант: Ну, походу, росіяни будуть все здавати це все діло.

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Дружина: Та ти що? Вони ж вас не забудуть хоч?

Окупант: Ну, ось це хрін його знає, бо сьогодні ми БК палили - все згоріло БК. Стріляло, спалахувало так, що я тобі передати не можу. Там БК зривають вони, палять теж - коротше, знищують боєприпаси.

Загарбник розповів, що не розумціє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти. Жінка пояснює, що росіяни нібито публічно заявляють, що мають втримати Херсон будь-якими способами. Втім, окупант розкрив їй правду.

"Они його більше здають, ніж втримують", - розповів він.

Ситуація на фронті: Херсонський напрямок

До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон.

"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти.

Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.

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