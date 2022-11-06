Росіяни швидше "здають" Херсон, ніж намагаються його втримати будь-якою ціною. 

Як свідчить нове аудіоперехоплення розмови бойовика з "ЛДНР", окупанти готуються тікати з Херсона, як тільки Збройні сили України підійдуть до міста.

Окупант: Ну, походу, росіяни будуть все здавати це все діло.

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Дружина: Та ти що? Вони ж вас не забудуть хоч?

Окупант: Ну, ось це хрін його знає, бо сьогодні ми БК палили - все згоріло БК. Стріляло, спалахувало так, що я тобі передати не можу. Там БК зривають вони, палять теж - коротше, знищують боєприпаси.

Загарбник розповів, що не розумціє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти. Жінка пояснює, що росіяни нібито публічно заявляють, що мають втримати Херсон будь-якими способами. Втім, окупант розкрив їй правду.

"Они його більше здають, ніж втримують", - розповів він.

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Ситуація на фронті: Херсонський напрямок

До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон. 

"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти. 

Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.  

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