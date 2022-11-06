Українські воїнр завдали удару по будівлі у Каховці Херсонської області, де базувалися російські окупанти.
Як зазначається у вечірньому зведенні Генштабу, ураження противника підтверджено. На момент удару в будівлі перебували до 200 окупантів.
"Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", - йдеться у зведенні.
Крім того, в районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.
Ситуація на фронті: Херсонський напрямок
До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.
Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон.
"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.
Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти.
Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.