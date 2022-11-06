При цьому загарбники ретельно приховують атаку.

Українські воїнр завдали удару по будівлі у Каховці Херсонської області, де базувалися російські окупанти.

Як зазначається у вечірньому зведенні Генштабу, ураження противника підтверджено. На момент удару в будівлі перебували до 200 окупантів.

"Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", - йдеться у зведенні.

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Крім того, в районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.

Ситуація на фронті: Херсонський напрямок

До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон.

"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти.

Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.

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