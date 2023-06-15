БМП передали на ремонт.

У 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" розповіли деталі бойового завдання, під час якого російські окупанти пошкодили БМП Bradley.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила у своєму Telegram-каналі знімок пошкодженої із РСЗВ "Град" бойової машини та екіпажу, який перебував там в момент атаки. Бійцям вдалося успішно евакуюватися, пошкоджену БПМ передали на ремонт.

"На бойовому завданні Bradley отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки - легка контузія у одного з воїнів", - йдеться у повідомленні.

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Це доводить, що заявлена виробником бойова живучість машини - не просто слова, відзначила Маляр. "Bradley допомагає зберегти найцінніше - життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити", - написала вона.

БМП Bradley на фронті: що відомо

Раніше CNN повідомляв, що під час наступальних дій українська армія нібито втратила 16 бойвоих машин M2 Bradley. Згодом у мережі з'явилося відео одного з боїв з окупантами.

13 червня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні. У нього, крім іншого, увійшли 15 бойових машин піхоти Bradley та 10 бронетранспортерів Stryker.

Водночас у Пентагоні сказали, що не можуть підтвердити інформацію про нібито втрату армією України 16 одиниць бронетехніки.

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