Росія поки не накопичує війська біля кордону з Україною, зазначили в моніторинговій групі.

У Білорусі залізницею продовжують інтенсивно переміщати збройні сили Росії.

Характер переміщень російських сил свідчить про те, що їх перегруповують, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram. За даними спостерігачів, переміщення військ РФ також може свідчити про ротацію частини контингенту.

"Тривають інтенсивні переміщення ЗС РФ залізницею. Характер переміщень свідчить про перегрупування військ РФ у РБ... Зараз РФ поки не накопичує війська біля кордону з Україною", - наголошується у повідомленні.

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Як Росія і Білорусь співпрацюють під час повномасштабної війни в Україні - що потрібно знати

Білорусь дозволила РФ зі своєї території рано вранці 24 лютого вдертися в Україну. Також українську землю не раз обстрілювали з Білорусі.

Пізніше у Білорусь прибули російські мобілізовані, в країні постійно проходять військові навчання.

У Державній прикордонній службі України наприкінці грудня повідомили, що у Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. У ДПСУ наголосили, що такої кількості ворожих сил недостатньо для нового наступу на нашу країну.

ЗМІ дізналися, що в Білорусь залізницею активно перекидали військову техніку. Зокрема, 6 січня стало відомо, що Росія перекинула в Білорусь ешелон з військовою технікою, і на вантажівках помітили символи "Z".

Варто зазначити, що в Україні працюють над тим, щоб зміцнити кордон з Білоруссю.

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