Військові цієї бригади катували й убивали мешканців окупованої у березні Бучі.

64-та бригада російських військових, причетних до катувань і вбивств українців у Бучі, втратила понад 90% особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Йдеться про ліквідованих, поранених, дезертирів і тих, що відмовилися брати участь у подальших боях.

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"64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях", - повідомляють у Генштабі.

У липні аналітики Інституту вивчення війни стверджували, що Кремль міг знищити бригаду, щоб приховати звірства в Бучі.

Бучанська різанина

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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