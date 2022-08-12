Зазначається, що саме військові з цієї бригади причетні до звірств у Бучі.

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Російської Федерації, ймовірно, була знищена за рішенням Кремля. Саме військові з цієї бригади причетні до звірств у Київська область.

Про це повідомляти Інститут вивчення війни.

Аналітики вважають, що подані до військової прокуратури РФ і перевірені Bellingcat і Insider скарги підтверджують випадки, коли призовників обманом або примушували займати бойові позиції.

При цьому сім'ї російських солдатів не мають доступ до повної інформації, військових не забезпечують належне харчування та медичне обслуговування. У деяких звітах зазначено, що російські командири наказували бійцям йти на штурм без спорядження і не говорили родичам солдатів про їх загибель.

Також є скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують росіян у грабежі, вторгненні і стрільбі з військової техніки по цивільній інфраструктурі.

Бучанська різанина - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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