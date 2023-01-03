Пораненого захисника евакуйовували з поля бою в Соледарі.

Очільник волонтерської бригади бойових медиків Даміан Дуда зворушив роликом порятунку пораненого українського воїна із Соледара Донецької області.

У Twitter медик показав, як евакуйовують пораненого на імпровізованому медичному автомобілі для важкопрохідних місцевостей.

На кадрах видно фрагмент процесу евакуації пораненого українського воїна. Медик з усіх сил намагається підтримати захисника.

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"Все буде добре, братику. Все буде добре. Все буде добре, братику. Будеш жити", - каже медик військовому та щосили обіймає його.

Війна з Росією: втрати ЗСУ

У Єврокомісії оцінили втрати ЗСУ в 100 тисяч військовослужбовців. Пізніше відповідне відео було видалено. Однак з'явилась відредагована версія.

Представник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що інформація про втрати ЗСУ "чутлива", тому її може озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або сам президент.

Прокоментував цю інформацію і керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Він заявив, що ці цифри Генштаб підтвердити не може.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, втрати ЗСУ між 10 та 20 тисячами вбитими.

Як повідомляв УНІАН раніше, український воїн дивом врятувався від російської кулі. Вона наскрізь пробила каску та зачепила скальп.

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