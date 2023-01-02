Там заявили, що в ході подібних заходів російські військові будуть "відточувати майстерність".

Командувач далекої авіації ВКС ЗС РФ Сергій Кобилаш, за чиїм наказом наносяться масовані удари крилатими ракетами по українських містах і об'єктах інфраструктури, озвучив плани країни-агресора на 2023 рік.

За його словами, "далека авіація Росії" візьме участь у так званій "спецоперації" і в 2023 році, передають розЗМІ.

Зокрема, як говориться в пресрелізі, передбачається виконання "завдань з удосконалення навичок експлуатації автоматичних систем управління та інформаційного забезпечення високоточного озброєння".

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Зазначається, що до складу дальньої авіації ВСК РФ водять стратегічні ракетоносці-бомбардувальники. Це повітряний компонент російської ядерної тріади, який також може завдавати ударів звичайним ракетно-бомбовим озброєнням, зокрема, крилатими ракетами.

Аеродром з Су-34: у Воронежі вночі пролунали вибухи

У російському Воронежі вночі лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про атаку в районі аеродрому "Балтімор", на якому базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Російська вклада прокоментувала вибухи тільки вранці, заявивши, що в небі збили український розвідувальний безпілотник. Жертв і руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, протягом грудня на кількох військових аеродромах в РФ лунали вибухи, які пошкодили кілька бомбардувальників, також були ліквідовані і поранені кілька російських військових. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну.

В ОП пізніше заявили, що росіяни планували обстріляти українські міста, проте вибухи їм завадили це зробити.

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