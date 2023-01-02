Офіційного підтвердження події немає.

У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж. Росіяни пишуть, що чули "хлопки" близько 02:00 у всіх районах міста.

Як відомо, у Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.

Відео дня

У мережі вже з'явилося відео, на якому чути вибух. Однак офіційних підтверджень інформації поки немає.

Вибухи на російських авіабазах

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня прогриміли вибухи на російському аеродромі Енгельс в Саратовській області. Також вибухи лунали на авіабазі в Рязанській області.

Пізніше стало відомо, що невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську. У Росії звинуватили в атаці Україну.

Наступний вибух пролунав на аеродромі в Енгельсі 26 грудня. У російському Міністерстві оборони заявили про падіння уламків збитого "українського безпілотника".

Тоді радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що росіяни планували обстріляти українські міста, проте вибухи їм завадили це зробити.

Нещодавно рупор Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати, чи захищена Москва від атак "українських дронів".

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