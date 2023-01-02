Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що тактика терору не спрацює.

Нічні запуски по Україні дронів-"балалайок" схожі на агонію, написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО. Вони кинули багато зусиль на ракети та БПЛА в листопаді та грудні, щоб ми зустрічали новий рік у темряві, і в них не вийшло", - зазначив він.

Єрмак зазначив, що Росія намагається обійти систему ППО.

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"Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", - додав він.

Масовані атаки Росії - актуальне

За даними Генштабу ЗСУ, у новорічну ніч у небі над Україною було знищено 44 ворожих дронів.

Вночі сьогодні, 2 січня, було знищено 39 дронів-камікадзе Shahed, два безпілотники "Орлан-10" та керовану ракету.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що до відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. При цьому зазначається, що дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами.

Також сьогодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed виснажують українську систему ППО.

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