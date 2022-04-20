Міжнародний злочинець Сергій Кобилаш народився в Одесі, але продовжує вірно служити путінському режиму і є відповідальним за килимові бомбометання над густонаселеними районами.

Уродженець Одеси Сергій Кобилаш керував масованими ударами крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури, що призвело до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО України.

Зокрема йдеться про бомбардування Маріуполя.

"Вперше після закінчення Другої світової війни під керівництвом Кобилаша важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, раніше російський командувач дальньої авіації Кобилаш командував російською авіацією в Сирії, завдаючи ракетно-бомбових ударів по території цієї країни, що призвело до численних жертв серед місцевого населення. Це було кваліфіковано міжнародним співтовариством як військовий злочин.

Також він брав участь у агресії Москви проти Грузії. Як командир 368-го штурмового авіаційного полку Кобилаш керував діями підлеглих і особисто як пілот штурмовика бомбардував грузинські міста. За участь у вбивстві мирного населення був відзначений Путіним званням "Героя Росії".

Крім того, він здійснив десятки бойових вильотів і брав участь у невибіркових бомбардуваннях території Чечні, у тому числі з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Бої за Маріуполь: що відомо

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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