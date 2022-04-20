Уродженець Одеси Сергій Кобилаш керував масованими ударами крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури, що призвело до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.
Про це повідомляє прес-служба ГУР МО України.
Зокрема йдеться про бомбардування Маріуполя.
"Вперше після закінчення Другої світової війни під керівництвом Кобилаша важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя", – йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, раніше російський командувач дальньої авіації Кобилаш командував російською авіацією в Сирії, завдаючи ракетно-бомбових ударів по території цієї країни, що призвело до численних жертв серед місцевого населення. Це було кваліфіковано міжнародним співтовариством як військовий злочин.
Також він брав участь у агресії Москви проти Грузії. Як командир 368-го штурмового авіаційного полку Кобилаш керував діями підлеглих і особисто як пілот штурмовика бомбардував грузинські міста. За участь у вбивстві мирного населення був відзначений Путіним званням "Героя Росії".
Крім того, він здійснив десятки бойових вильотів і брав участь у невибіркових бомбардуваннях території Чечні, у тому числі з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.
Бої за Маріуполь: що відомо
Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.