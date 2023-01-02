Серед них були артилеристи, зв'язківці та спецпризначенці.

Збройні сили України повністю зруйнували будівлю ПТУ в Макіївці, де дислокувалися російські окупанти з різних підрозділів та військових частин. Не вціліла жодна стіна.

Як повідомив український журналіст Роман Бочкала, на момент удару в Макіївському гуртожитку дислокувались:

24 військовослужбовці 20-го загону спеціального призначення ВВ ПриВО ЗС РФ;

20 військовослужбовців 360-го учбового полку зв'язку ВВ МВС РФ (в/ч 5204);

242 військовослужбовці 631-о регіонального учбового центру БП ракетних військ и артилерії ЗС РФ.

Розгром бази окупантів у Макіївці: головні новини

Вчора стало відомо, що у новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено. За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

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Як зазначили у СтратКомі, "Санта спакував у мішки близько 400 трупів "через "необережне поводження з нагрівальними приладами".

Удар по базі мобілізованих завдали опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл. В РФ приховують реальні втрати, хоч і підтвердили, що удари були.

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