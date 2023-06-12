Також вони викрали вантажівку зі зброєю.

На Лиманському напрямку група мобілізованих ув'язнених влаштувала бунт, убивши російських військових інструкторів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш". Ув'язнені, що пройшли навчання в тренувальних таборах, викрали вантажівку з озброєнням і зникли в невідомому напрямку, пишуть партизани з посиланням на свого агента.

За їхніми даними, ув'язнені вбили трьох військових інструкторів, щоб забрати у них зброю. "Пошук колишніх ув'язнених триває. В цілому логічний розвиток подій, коли масово набираєш зеків в армію", - йдеться в повідомленні.

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Що відбувається в Донецькій області - останні новини

Сьогодні в обласній прокуратурі повідомили про обстріл російськими окупантами Костянтинівки. Відомо про загибель однієї людини, ще двоє людей постраждали.

Збройні Сили України вже звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня минулого року. Також українські захисники заявляли про взяття в полон загарбників під час деокупації населеного пункту Благодатне.

У Міністерстві оборони повідомляли, що за тиждень звільнено сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському операційних районах.

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