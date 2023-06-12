У понеділок, 12 червня 2023 року, російські окупанти обстріляли приватний сектор Костянтинівки Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинула людина, ще двоє цивільних дістали поранень.
У прес-службі Донецької обласної прокуратури повідомили, що місто, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії.
"На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву. Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка", – йдеться у повідомленні.
Також внаслідок російської атаки було пошкоджено фасади приватних домоволодінь.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли українських міст росіянами
11 червня російські загарбники обстріляли Херсонщину. Ворог скинув дві авіабомби на селище Козацьке. Одна з них влучила поруч з пʼятиповерхівкою, друга – неподалік від дитячого садочка.
Крім того, росіяни атакували евакуаційний човен, на якому рятували людей з затопленого лівобережжя Херсонщини, що перебуває під тимчасовою окупацією. Через атаку окупантів загинули троє людей, ще 23 – постраждали. Відомо, що серед поранених двоє правоохоронців.