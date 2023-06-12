На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, він косив траву.

У понеділок, 12 червня 2023 року, російські окупанти обстріляли приватний сектор Костянтинівки Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинула людина, ще двоє цивільних дістали поранень.

У прес-службі Донецької обласної прокуратури повідомили, що місто, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії.

"На футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву. Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка", – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок російської атаки було пошкоджено фасади приватних домоволодінь.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст росіянами

11 червня російські загарбники обстріляли Херсонщину. Ворог скинув дві авіабомби на селище Козацьке. Одна з них влучила поруч з пʼятиповерхівкою, друга – неподалік від дитячого садочка.

Крім того, росіяни атакували евакуаційний човен, на якому рятували людей з затопленого лівобережжя Херсонщини, що перебуває під тимчасовою окупацією. Через атаку окупантів загинули троє людей, ще 23 – постраждали. Відомо, що серед поранених двоє правоохоронців.

Вас також можуть зацікавити новини: