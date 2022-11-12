Сюди відносяться різноманітні розробки і військові комплекси, які не потрапили під серійне виробництво.

Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив про нібито можливе використання "експериментального озброєння" РФ на полі бою в Україні. Виробникам пропонують випробовувати в нашій країні різні розробки і військові комплекси, які не поставлені на конвеєр.

Як повідомив Рогозін пропагандистським ЗМІ, інспекторська група "Царські вовки" пропонує застосовувати "перспективну зброю і військові комплекси" на війні. Розробники нібито зможуть перевірити їх в польових умовах.

"Я шість з половиною років працював в уряді Російської Федерації і глибоко в курсі тих же нових розробок. Частина з них з різних причин просто не пішла в серію. Ці колективи існують, і для них ми зараз даємо можливість застосувати їх засоби", — заявив Рогозін.

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За словами колишнього голови Роскосмосу, дві третини з компаній, які співпрацюють з "Царськими вовками" — це приватні підприємства. Решта — колективи зі складу Ростеха і Роскосмосу.

Росія втрачає військову техніку в Україні: остання інформація

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні, 12 листопада, втрати Росії в Україні перевищили 80 тисяч чоловік особового складу. Українські захисники також знищили понад 17 тисяч одиниць різноманітної техніки — від танків до РСЗВ і безпілотників.

Під час втечі з правого берега Дніпра в Херсонській області окупанти кинули танки, артилерійські установки і бронемашини. Весь цей "ленд-ліз" буде оглянутий, відремонтований при необхідності і відправлений до ЗСУ.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань додав, що велику кількість техніки рашисти кинули в районі Каховської ГЕС. ЗСУ дісталися цілі колони бойових машин і повні бензовози.

Українські воїни 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ повернули гвинтокрил, який раніше захопили окупанти. Імовірно, гелікоптер вдалося відвоювати в районі Чорнобаївки.

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