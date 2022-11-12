Також росіяни залишили після себе багато замінованих територій та "пасток", в тому числі і розтяжок.

Збройні сили України (ЗСУ) на звільнених територіях півдня знайшли російські танки, артилерію та іншу техніку, яку росіяни не змогли переправити через Дніпро під час відступу.

Про це повідомила керівник прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону FREEДОМ.

"Техніка є (покинута окупантами - ред.). Вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне – обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік", - розповіла вона.

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Вона додала, що є багато замінованих територій та "пасток", які залишили росіяни, зокрема розтяжок. Тому повертатися на деокуповані території поки небезпечно.

"Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення", сказала вона.

Звільнення Херсонщини

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, який був під окупацією з початку війни, зайшли українські військові.

Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки Україна повернула Херсон.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відхід окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

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