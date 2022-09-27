Рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом.

Екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може очолити новий федеральний округ, незаконно утворений з окупованих територій України.

Про це пишуть російські "Ведомости".

Після "референдумів" у Росії можуть створити новий федеральний округ, до складу якого увійдуть незаконно приєднані території України разом з Кримом, розповіли журналістам співрозмовник у Раді Федерації і близьке до "уряду" Криму джерело.

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Очолити цей округ, за словами джерел, близьких до Адміністрації президента, може екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Новий округ отримає назву Кримський. Один зі співрозмовників газети розповів, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом, і "воно з великою ймовірністю буде позитивним".

Рогозін пішов з посади глави Роскосмосу, де він провів чотири роки, у липні 2022 року. Після цього в Кремлі повідомили, що з часом він "буде працевлаштований".

Після звільнення Рогозіна російська "Медуза" з посиланням на джерела писала, що він може отримати посаду в Адміністрації президента або стати одним з кремлівських кураторів терористичних організацій "Л/ДНР".

Доля окупованих територій України

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на окупованих (у тому числі після 24 лютого) територіях України "референдумів".

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже висловилися в Офісі президента України. "Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Всього Росія мала намір призвати до 300 тисяч осіб, проте першого ж тижня оголошеної мобілізації РФ покинуло понад 200 тисяч російських чоловіків.

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